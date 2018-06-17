Double Dimension сыграет за квоту на The International

Double Dimension со счетом 2:0 победила ESPADA в 1/2 финала первой открытой квалификации на The International 2018. Благодаря этой победе команда Ивана "VANSKOR" Скорохода прошла в закрытый этап отборочных для СНГ, в котором поборется с еще семью коллективами за единственную квоту на чемпионат мира.

The International пройдет с 15 по 25 августа в Ванкувере (Канада).

В турнире примут участие 18 команд, 10 из которых определятся по результатам региональных квалификаций. На сегодняшний момент призовой фонд предстоящего чемпионата мира составляет более 14 миллионов долларов.

The International 2018

Первая открытая квалификация

СНГ

1/2 финала

Double Dimension – ESPADA – 2:0