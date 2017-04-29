Дмитрий "Inmate" Филинов: "Virtus.pro – самые большие молодцы на The Kiev Major"

Аналитик студии RuHub Дмитрий "Inmate" Филинов выразил мнение в интервью порталу CyberSport.ru, что Virtus.pro должна без проблем пройти китайскую Team VG.J. Команды встретятся в четвертьфинале плей-офф The Kiev Major 2017. Победитель будет бороться за выход в финал с Invictus Gaming (Китай).

– Игроки VP – большие молодцы. Наверное, самые большие молодцы на всем турнире, потому что их понимание меты и "Доты" сейчас тоже на каком-то запредельном уровне. Может, они просаживаются по макро в сравнении с EG, той же OG, но тем не менее у них очень хорошие личный скилл, понимание командных драк и их реализации. Потому что многие команды сейчас убили пять героев – и стоят, в носу ковыряются. Они просто не представляют, что можно пойти забрать Roshan или вышку и как это сделать, не потеряв героя и не подставившись. В Virtus.pro этот момент отработали просто на "5+", игроки хорошо читают передвижения противников и реализацию каких-то задумок противников. Драки на Roshan, допустим, – это не такая большая проблема. Они могут показать одного героя на нижней линии, сделать телепорты, оттянуть противника. В общем, владеют всей картой и постоянно перемещаются, наводят всякий кипиш и замечательно дерутся. Поэтому игроки Virtus.pro очень мотивированы и находятся в отличной форме. Думаю, топ-4 точно должен быть, поскольку завтрашний матч должен стать легкой прогулкой.