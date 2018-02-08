DkPhobos выбыл до конца февраля из-за проблем со здоровьем

Игрок состава по Dota 2 российской Team Spirit Александр "DkPhobos" Кучеря временно прервал свое выступление из-за проблем со здоровьем. Как сообщает официальный сайт организации, до конца февраля Кучерю будет заменять Родион "MYSmoon" Фомкин. 18-летний россиянин тренируется с командой с начала месяца.

По словам директора "Драконов" Никиты Чукалина, здоровье DkPhobos в последние полгода оставляло желать лучшего.

Напомним, в сентябре прошлого года 28-летний украинец пропустил неделю из-за обострения язвы двенадцатиперстной кишки и пищевода.