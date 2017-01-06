Digital Chaos украинца "Resolut1on" вышла с первого места группы B на ESL

Североамериканский коллектив Digital Chaos, за который выступает украинский киберспортсмен Роман "Resolut1on" Фоминок, победил со счетом 2:1 действующих чемпионов мира китайскую Wings в матче за первое место квартета А на турнире ESL One Genting, призовой фонд которого составляет 250 тысяч долларов. Стоит отметить, что команды встречались в финале последнего The International, где победу со счетом 3:1 праздновал коллектив из поднебесной. Wings поборется за второе место группы B с победителем южно-азиатского противостояния между WGU и Execration.

Малайзия

ESL One Genting 2017

Групповой турнир

Группа B

Верхняя сетка

Второй раунд

Digital Chaos (США) – Wings (Китай) – 2:1

Digital Chaos: Дэвид MoonMeander Тан (Канада), Расмус MiSeRy Филипсен (Дания), Аливи w33 Омар (Румания), Мартин Saksa Саздов (Македония), Роман Resolut1on Фоминок (Украина).

Wings: Чу "shadow" Цзэюй, Ли "iceice" Пэн, Чжоу "bLink" Ян, Чжан "Faith_bian" Жуйда, Чжан "y`" Липин ( Все – Китай).



