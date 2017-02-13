Digital Chaos украинца "Resolut1on" не смогла пробиться на DAC 2017

Американский коллектив Digital Chaos уступил со счетом 2:0 канадской пятерке NP в финале региональной квалификации к турниру Dota 2 Asia Championship 2017. DC пропустит LAN-финал соревнований, так как в североамериканском регионе разыгрывалась только одна путевка на заключительный этап турнира, которая досталась NP. Стоит отметить, что американская команда, за которую выступает украинский киберспортсмен Роман "Resolut1on" Фоминок, переиграла NP со счетом 2:0 в первом раунде плей-офф квалификации и попал в гранд-финал по верхней сетке.

LAN-финал DAC 2017 с призовым фондом 500 тысяч долларов пройдет в конце марта в Шанхае. В нем примут участие приглашенные Wings Gaming и Newbee из Китая, европейская OG, американская Evil Geniuses, а также победители региональных отборов в Европе, Южной Азии, Америке, Китае и СНГ.