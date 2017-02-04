Digital Chaos украинца Фоминка пробилась на SL i-league в Шанхае

Американской коллектив Digital Chaos, за который выступает украинский киберспортсмен Роман "Resolut1on" Фоминок, пробился в LAN-финал турнира StarLadder i-League. Заключительный этап турнира с призовым фондом 300 тысяч долларов пройдет в конце зимы в Шанхае. Участие в нем примут восемь команда, шесть из которых пробились через региональные квалификации. Европу представят Team Secret и Team Liquid из Европейского Союза. Прямого приглашения удостоилась китайская Wings – действующий чемпион мира.

В решающем матче за путевку в Шанхай Digital Chaos переиграла канадскую Team NP. Оба коллектива закончили групповой этап с 17-ю очками в активе, а их личная встреча закончилась со счетом 1:1.