Digital Chaos стартовала с победы на The Boston Major

Американский коллектив Digital Chaos стартовал победы на групповом этапе в квартете В. В первом матче DC противостояла LGD. Forever Young. Для победы DC хватило двух карт - 2:0. В следующем раунде американский коллектив сыграет с победителем противостояния Wings Gaming и WarriorsGaming.Unity. Призовой фонд турнира составляет 3 миллиона долларов, из которых 1 миллион достанется победителю турнира.

The Boston Major

Групповой этап

Группа В

Digital Chaos (США) - LGD. Forever Young (Китай) - 2:0

Digital Chaos: MiSeRy, Saksa, w33, MoonMeander, Resolut1on

LGD. Forever Young: Super, Xiao8, Yao, DDC, zyf