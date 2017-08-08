Digital Chaos не пустила китайскую iG Vitality во 2-й раунд плей-офф The International 2017

Состав американской организации Digital Chaos по Dota 2 нанес поражение iG Vitality в матче 1-го раунда нижней сетки плей-офф The International 2017. Встреча проходила до одной победы. Команда из США прошла в следующую стадию, ее соперник определится позднее. Китайский коллектив завершил выступление на турнире.

Игры принимает "Ки-арена" в Сиэтле вместимостью 17 тысяч зрителей. Призовой фонд The International 2017 составляет более 23-х миллионов долларов, что является рекордным показателем для киберспорта.

Сиэтл (США)

The International 2017

Плей-офф

Нижняя сетка

1-й раунд

Digital Chaos – iG Vitality – 1:0

Digital Chaos: Forev – Санг Дон Ли (Корея), BuLba – Канишка Сэм Сосэйл, mason – Мэйсон Венне (Малайзия), DuBu – Ду Ёнг Ким (Корея), Abed – Эйбэд Азэль Юсоп (Филиппины)

iG Vitality: Dogf1ghts – Гао Тяньпэн, Sakata – Сюй Цзычэнь, super – Су Пэн, Paparazi – Чжан Чэньчжун, InJuly – Ян Сяодун (все – Китай)