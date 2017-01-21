Digital Chaos Фоминка покинула хорватский Dota Pit

Американский коллектив Digital Chaos, за которую выступает украинский киберспортсмен Роман "Resolut1on" Фоминок, уступил со счетом 1:0 сингапурской Faceless в четвертьфинале нижней сетки турнира Dota Pit Season 5 и покинул соревнования. Ранее DC проиграла европейской Team Secret, а Faceless оказалась слабее американской Evil Geniuses в четвертьфинале верхней сетки.

В следующем туре южно-азитский коллектив поборется с победителем противостояния EG и Team Secret. Триумфатор чемпионата с призовым фондом 125 тысяч долларов определится 22 января в хорватском городе Сплит.

Сплит (Хорватия)

Dota Pit Season 5

Нижняя сетка

Первый раунд

Digital Chaos (США) – Faceless (Сингапур) – 0:1