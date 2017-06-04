Действующий чемпион "мэйджора" стартовал с поражения на московском EPICENTER

Чемпион последних турниров категории Major в Бостоне и Киеве – европейская OG – начала выступление на турнире EPICENTER: Moscow с поражения. Матч первого тура группового этапа против китайской LGD.FY закончился со счетом 2:0. В рамках группы А OG также встретится c украинской Natus Vincere, европейскими Team Secret и Team Liquid.

Сильнейшая команда группы начнет выступление в плей-офф со стадии полуфинала. Вторые и третьи места – с четвертьфинала. Призовой фонд EPICENTER составляет 500 тысяч долларов. Решающие матчи первенства пройдут с 9 по 11 июня на арене "ВТБ Ледовый дворец".

Москва

EPICENTER: Moscow

Групповой турнир

1-ый раунд

OG (Европейский Союз) – LGD.FY (Китай) – 0:2

OG – Таль "Fly" Айзик (Израиль), Анатан "Ana" Фам (Австралия), Юхан "n0tail" Сундштайн (Дания), Джесси "JerAx" Вайникка (Финляндия), Густав "s4" Магнуссон (Швеция)

LGD.Forever Young – Се "Super" Цзюньхао, Ду "Monet" Пэн (оба – Китай), Тью "AhFu" Сун Чуан) (Малайзия), Хэ "Inflame" Юнчжэн, Лян "DDC" Фамэн (оба – Китай).