Действующий чемпион "мэйджора" покинул EPICENTER: Moscow

Представляющая Европейский Союз OG уступила Team Secret в четвертом туре группового этапа EPICENTER: Moscow, который проходит в эти дни в Москве. Счет встречи – 2:0. После этого поражения чемпион двух последних Major-турниров в Бостоне и Киеве лишился шанса на продолжение борьбы. Из группы А также не смогла выйти украинская Natus Vincere, не набравшая очков в четырех матчах.

Сильнейшая команда из каждой группы начнет выступление в плей-офф со стадии полуфинала. Вторые и третьи места – с четвертьфинала. Призовой фонд EPICENTER составляет 500 тысяч долларов. Решающие матчи первенства пройдут с 9 по 11 июня на арене "ВТБ Ледовый дворец".

Москва

EPICENTER: Moscow

Групповой турнир

Четвертый тур

OG (Европейский Союз) – Team Secret (Европейский Союз) – 0:2

OG – Таль "Fly" Айзик (Израиль), Анатан "Ana" Фам (Австралия), Юхан "n0tail" Сундштайн (Дания), Джесси "JerAx" Вайникка (Финляндия), Густав "s4" Магнуссон (Швеция).

Team Secret – Пио "MP" Ной (Корея), Клемент "Puppey" Иванов (Эстония), Язид "YapzOr" Жарадат (Иордания), Чжэн "MidOne" Йек Най (Малайзия), Морис "KheZ"uГутман (Германия).