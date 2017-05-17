Действующие чемпионы мира пожизненно дисквалифицированы на китайских турнирах

Действующий чемпион мира по Dota 2 – китайская Team Random – получила пожизненную дисквалификацию на турнирах, которые проходят под эгидой Ассоциации китайских киберспортсменов (ACE). Информация появилась в блоге одного из членов состава Ли "iceice" Пэна. Причиной стало расторжение в одностороннем порядке договора с организацией Wings Gaming, за которую ранее выступали игроки. Последние ранее заявляли, что несколько месяцев не получали зарплату.

Представители ассоциации также уточнили, что входящие в ее состав команды не могут заключать соглашения с дисквалифицированными игроками. Однако данный запрет не распространяется на турниры, которые проводит разработчик игры – корпорация Valve.