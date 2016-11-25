Dendi достиг отметки в 8000 MMR

Игрок средней линии Natus Vincere Данил "Dendi" Ишутин достиг отметки 8000 MMR. Это позволило ему обосноваться на 16-й строчке в рейтинге лучших игроков Европы. Большую часть игр Dendi сыграл на одном из своих "сигнатурных" героев – Magnus. Примечательно, что сам Ишутин неоднократно говорил, что MMR не является показателем уровня игры, а поднимать свой рейтинг решил из-за спора с партнером по команде – Виктором "GeneraL" Нигрини. Спор заключался в том, кто быстрее достигнет отметки в 8000 очков. Drndi уверенно выиграл спор – в данный момент у Нигрини 7603 MMR.