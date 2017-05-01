Данил "Dendi" Ишутин: "Все время расстраивает, что Na’ Vi не попала на The Kiev Major 2017"

Игрок Natus Vincere Данил "Dendi" Ишутин подчеркнул в интервью пресс-службе организации, что ему очень понравился The Kiev Major 2017, завершившийся в украинской столице. Он в очередной раз выразил сожаление по поводу непопадания команды на турнир.

– Интересно, весело, круто, – подчеркнул Ишутин. – Мне очень нравится, что это происходит в Киеве. Вообще очень жалко, что мы не попали. Это меня все время расстраивает. Знаете, уровень игр не везде порадовал. Порадовало, что Virtus.pro в финале. Это означает, что мы были не так плохи на квалификациях и что-то могли. Дать бой, так сказать.