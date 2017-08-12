Данил "Dendi" Ишутин: "Приехал на "Интернешнл" и проиграл боту – грустновато"

Игрок Natus Vincere Данил "Dendi" Ишутин подчеркнул, что расстроился после поражения в матче с новым ботом от компании Valve. Искусственный интеллект был представлен на The International 2017. Он взял верх в игре один на один над несколькими профессиональными игроками.

Бот был разработан компанией Open AI. Он способен анализировать игру оппонента и обучаться. Как утверждают разработчики, бот отыграл больше игр, чем любой профессиональный киберспортсмен. Open AI специализируется на создании программ искусственного интеллекта в играх, в том числе шахматах на компьютере. Одним из инвесторов компании является бизнесмен Илон Маск.

– Вообще-то, если честно, грустновато. Приехал на International посражаться один на один и проиграл боту. Грустно.

– Это первая игра против него?

– Да.

– Как его победить?

– Я думаю, это реально. Просто нужно играть очень чисто. Нужно знать, что делать, потому что один на один отличается от 5х5 очень сильно во всех отношениях.