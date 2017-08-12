12:54 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Данил "Dendi" Ишутин: "Приехал на "Интернешнл" и проиграл боту – грустновато"

Игрок Natus Vincere Данил "Dendi" Ишутин подчеркнул, что расстроился после поражения в матче с новым ботом от компании Valve. Искусственный интеллект был представлен на The International 2017. Он взял верх в игре один на один над несколькими профессиональными игроками.

Бот был разработан компанией Open AI. Он способен анализировать игру оппонента и обучаться. Как утверждают разработчики, бот отыграл больше игр, чем любой профессиональный киберспортсмен. Open AI специализируется на создании программ искусственного интеллекта в играх, в том числе шахматах на компьютере. Одним из инвесторов компании является бизнесмен Илон Маск.

– Вообще-то, если честно, грустновато. Приехал на International посражаться один на один и проиграл боту. Грустно.

– Это первая игра против него?

– Да.

– Как его победить?

– Я думаю, это реально. Просто нужно играть очень чисто. Нужно знать, что делать, потому что один на один отличается от 5х5 очень сильно во всех отношениях.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий