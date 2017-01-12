Данил "Dendi" Ишутин: "Чувствую давление из-за того, что защищаю честь страны"

Игрок украинской команды Natus Vincere Данил "Dendi" Ишутин, который выступит на этой неделе за Team Ukrain на мировом чемпионате World Electronic Sports Games, дал интервью организаторам соревнований. "Dendi" отметил неординарность формата турнира и повышенное давление при выступлении за национальную команду.

Заключительный этап соревнований с призовым фондом 1,5 миллиона долларов пройдет с 12 по 15 января в китайском Чанчжоу.

– Я горд, – подчеркнул Ишутин. - Возможно, чуть больше давления из-за того, что защищаешь честь своей страны. А еще это интересно как новый опыт, и мы всегда предвкушаем подобные турниры. Я счастлив, что возник этот чемпионат, ведь прежде ничего подобного не было. Конечно, мы будем сражаться за победу, но кто знает?