Даниил "Dendi" Ишутин: "Такое количество отборочных – это очень изнурительно"

Игрок украинской Natus Vincere Даниил "Dendi" Ишутин рассказал о своем отношении к новой системе отбора на The International 2018. По его мнению, игрокам довольно сложно выступать на таком количестве отборочных в столь краткие сроки. Напомним, что "Рожденные побеждать" не смогли выйти из группы PGL Open Bucharest, уступив в обеих встречах. На последнем первенстве категории "майнор" в Киеве Na`Vi также не пробилась в плей-офф.

– Мне нравится, что команды получают квалификационные очки, – сказал Ишутин в интервью организаторам PGL Open Bucharest. – В то же время я считаю, что игрокам довольно сложно выступать на таком количестве отборочных в столь краткие сроки. В основном вы постоянно играете. Это очень изнурительно. Вы не можете хорошо подготовиться ко всем турнирам. Даже если вы прошли на чемпионат, вам нужно его еще посетить, а они идут друг за другом.

Естественно, вы можете выбирать, на какие соревнования поехать, в каких квалификациях принять участие. Но я все равно считаю, что для игроков это очень сложно. Особенно для тех, кто остановился в шаге от слота на турнир. Они вложили столько времени, работы и подготовки, что для них это настоящий удар. Думаю, что-то должно поменяться для всех, но не знаю, что именно.