Clutch Gamers вышла в финал верхней сетки азиатской квалификации EPICENTER: Moscow

Филиппинская Clutch Gamers переиграла соотечественников из TNC Pro Team в полуфинале верхней сетки отборочного турнира EPICENTER: Moscow для азиатского региона. За выход в гранд-финал победившая команда поспорит с сингапурской Team Faceless.

LAN-финал EPICENTER: Moscow пройдет с 4 по 11 июня в столичном комплексе "ВТБ Ледовый дворец". В нем примут участие 10 команд. Призовой фонд составит 500 тысяч долларов.

EPICENTER: Moscow

Отборочный турнир

Азия

Плей-офф

Верхняя сетка

Полуфинал

Clutch Gamers (Филиппины) – TNC Pro Team (Филиппины) – 2:1