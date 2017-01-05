22:44 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Cloud9 вернулась в дисциплину Dota 2

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Североамериканская киберспортивная организация Cloud9 сообщила о возвращении в дисциплину Dota 2 и подписании контракта с пятеркой, ранее выступавшей под тегом The Imperial. Прошлый состав Cloud9 был распущен в августе 2015 года. Лучшим достижением североамериканской команды является попадание в девятку сильнейших по итогам The International 2015. Общая сумма заработанных призовых составляет 1,5 миллиона долларов. Текущий состав выглядит следующим образом: Кристофер "Ryze" Винтер, Микки "HesteJoe-Rotten" Морч Джангет, Дэнни "NoiA" Морч Джангет, Маркус "Ace" Хёлгард, Джон "13abyKnight" Андерсен. Все киберспортсмена представляют Данию.

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Материалы REN-TV

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