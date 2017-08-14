Cloud9 может расстаться с немцем "FATA-"

Игрок состава Cloud9 по Dota 2 Адриан "FATA-" Тринкс может покинуть команду. Такой вывод пользователи портала reddit.com сделали на основании того, что немецкий киберспортсмен и другой игрок "Клауд" Джеки "EternaLEnVy" Мао отписались друг от друга в Твиттере. При этом позже канадец добавил в список читаемых Эйбэда Азэль "Abed" Юсопа и Стива "Excalibur" Йе, которые как и "FATA-" являются мидерами. Ни организация, ни игрок комментариев по этому поводу не давали. На The International 2017 Cloud9 преодолела групповую стадию, но уступила в 1-м раунде нижней сетки плей-офф Team Empire (0:1) и заняла 13-16 место.