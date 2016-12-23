22:09 23 декабря | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Chuan: "Игрок сильной команды получает около 720 тысяч долларов в год"

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Портал dota2.ru перевел интервью китайского киберспортсмена Вона "Chuan" Хок Чуаня сайту 766APP о текущей ситуации на мировой Dota-сцене, последних изменениях в игре и зарплатах игроков в Dota 2. По словам китайского ветерана - средняя зарплата игрока в сильной команде вроде североамериканской Evil Geniuses или европейской OG составляет около 720 тысяч долларов в год. "Chuan" отметил, что сейчас находится в недостаточно хорошей форме, чтобы выступать за эти команды. Лучшим игроком своей позиции китайский киберспортсмен считает финского игрока Джесси "JerAx" Вайникка.

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