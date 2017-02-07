Черепенников – о технических поражениях Virtus.pro: "В 2017-м это выглядит дико и стыдно"

Совладелец киберспортивного холдинга ESforce Антон "Sneg1" Черепенников подчеркнул, что ситуация, в которую попал состав Virtus.pro по Dota 2, выглядит дико и стыдно. Напомним, организаторы Dota 2 Asia Championships 2017 присудили команде два технических поражения подряд в рамках региональной квалификации. "Медведи" не смогли закончить встречи с российскими Effect и LQ из-за проблем с интернетом сначала на тренировочной базе команды, а через два дня в компьютерном клубе. Причиной отсутствия соединения считается DDoS-атака. Эти поражения лишили Virtus.Pro шансов на попадание в LAN-финал турнира, которой пройдет в конце марта в Шанхае.

DAC! Слабые верят в удачу и карму, сильные верят в причину и следствие. Завтра сделаем орг выводы. в 2017 это выглядит дико и стыдно. – VPSneg (@VPSneg) 6 февраля 2017 г.