16:43 7 февраля | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Черепенников – о технических поражениях Virtus.pro: "В 2017-м это выглядит дико и стыдно"

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Совладелец киберспортивного холдинга ESforce Антон "Sneg1" Черепенников подчеркнул, что ситуация, в которую попал состав Virtus.pro по Dota 2, выглядит дико и стыдно. Напомним, организаторы Dota 2 Asia Championships 2017 присудили команде два технических поражения подряд в рамках региональной квалификации. "Медведи" не смогли закончить встречи с российскими Effect и LQ из-за проблем с интернетом сначала на тренировочной базе команды, а через два дня в компьютерном клубе. Причиной отсутствия соединения считается DDoS-атака. Эти поражения лишили Virtus.Pro шансов на попадание в LAN-финал турнира, которой пройдет в конце марта в Шанхае.

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