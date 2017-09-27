Чемпион мира 2013 года назвал сына в честь персонажа из Dota

Триумфатор The International 2013 в составе шведской The Alliance Иоким "Akke" Актералл стал отцом. Своего ребенка бывший чемпион мира назвал Иллидан. Напомним, в первой части Dota был персонаж с аналогичным именем. "Akke" поделился фотографией новорожденного на своей странице в социальной сети.

Актералл выступал за The Alliance с 2013 по 2016 год. После этого занимал позицию поддержки в шведских пятерках Horde и Crescendo.