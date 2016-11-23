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CDEC Gaming сыграет с LGD.FY в полуфинале нижней сетки квалификаций к ESL One Genting

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CDEC Gaming вышла в полуфинал нижней сетки китайских квалификаций к ESL One Genting 2017. В четвертьфинальной встрече CDEC оказалась сильнее Invictus Gaming - 2:0. В следующем раунде CDEC Gaming сыграет с LGD.Forever Young. Напомним, что победитель отборочных примет участие в LAN-финале ESL One Genting 2017, который пройдет в Малайзии в январе 2017 года. Призовой фонд соревнований составляет 250 тысяч долларов.

ESL One Genting 2017

Китайские квалификации

Нижняя сетка

Четвертьфинал

CDEC Gaming (Китай) - Invictus Gaming (Китай) - 2:0

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