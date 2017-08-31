Бывшие игроки "Кибер Анжи" и Na`Vi пополнили состав Team Spirit

Российская организация Team Spirit сообщила об изменениях в составе по Dota 2. На персонажах первой позиции будет выступать Игорь "iLTW" Филатов, ранее защищавший цвета "Кибер Анжи" и M19. Он заменит Станислава "633" Глушана. Бывший игрок поддержки украинской Natus Vincere – датчанин Мальте "Biver" Винтер – займет место Ивана "VANSKOR" Скорохода.

Никто из этих игроков не смог пробиться на последний чемпионат мира в Сиэтле – The International 2017.

- Мы осознаем риски, которым мы подвергаем себя, беря одного иноязычного игрока, - отметил CEO организации Никита Чукалин. - Однако профессионализм Мальте и его компетенция на своей позиции позволяют закрыть на них глаза. Две недели назад мы заехали на бессрочный буткемп в полном составе, и такой плодотворной атмосферы на сборах любого из наших составов я еще не видел. Надеюсь, это даст свои плоды, и в этом сезоне мы сможем приятно порадовать своих фанатов и инвесторов. ​