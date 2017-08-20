Бывшего игрока "Кибер Анжи" не взяли в Na`Vi по просьбе шведского легионера "Pajkatt"

Швед Пер Андерс "Pajkatt" Олсен Лилль, ранее выступавший на первой позиции в украинской Natus Vincere, сообщил подробности формирования состава год назад. 24-летнего киберспортсмена из Швеции смущало, что ему придется выступать с четырьмя русскоговорящими игроками. Поэтому он просил руководство Na`Vi взять в команду датчанина Мальте "Biver" Винтера, с которым он часто встречался в публичных играх.

До этого менеджмент команды рассматривал россиянина Михаила "Misha" Агатова, ранее входившего в состав футбольного клуба "Анжи" по Dota 2. Примечательно, что по итогам сезона "Pajkatt" и "Biver" были исключены из состава Na`Vi. В этом году впервые в истории команда не смогла попасть на чемпионат мира – The International.

Интервью было записано студией RuHub.

– Я не хотел приходить в команду, где четыре остальных игрока говорят на русском языке, – сообщил Олсен Лилль. – В такой ситуации легко почувствовать себя лишним. Изначально в состав хотели взять "Misha". Но я сказал, что хочу играть с "Biver". Я рекомендовал его.