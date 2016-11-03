17:06 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Будущее состава Na'Vi прояснится 7 ноября

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Руководство Na'Vi расскажет о будущем состава по DotA 2 7 ноября, сообщает официальный сайт киберспортивной организации. Руководитель организации и менеджер состава выпустят видеоинтервью, в котором ответят на все интересующие вопросы болельщиков. Отметим, что в настоящее время в кругах киберспорта ходят слухи о решаффле в Na'Vi. За последнее время Na'Vi, несмотря на сохранение состава, не удалось одержать крупных побед, а на квалификациях к The Boston Major украинский коллектив остался на последнем месте в групповом этапе. Позднее Na'Vi снялась с ASUS ROG DreamLeague Season 6.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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П_о_в_а_р

И эти пере..ались все. СОБИРАЙ СТАРЫЙ ЧЕМПИОНСКИЙ СОСТАВ!!!) и до Инта наигрывать, вспоминать.

17:22

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