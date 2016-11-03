Будущее состава Na'Vi прояснится 7 ноября

Руководство Na'Vi расскажет о будущем состава по DotA 2 7 ноября, сообщает официальный сайт киберспортивной организации. Руководитель организации и менеджер состава выпустят видеоинтервью, в котором ответят на все интересующие вопросы болельщиков. Отметим, что в настоящее время в кругах киберспорта ходят слухи о решаффле в Na'Vi. За последнее время Na'Vi, несмотря на сохранение состава, не удалось одержать крупных побед, а на квалификациях к The Boston Major украинский коллектив остался на последнем месте в групповом этапе. Позднее Na'Vi снялась с ASUS ROG DreamLeague Season 6.