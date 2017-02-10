22:04 10 февраля | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Бразильская SK и шведская NiP приглашены в Киев на SL i-League

0
0
0

Организаторы турнира по Counter-Strike StarLadder i-League Season 3 выдали прямое приглашение на LAN-финал еще двум коллективам. Путевку в Киев получили бразильская SK Gaming и шведская Ninjas in Pyjamas – победитель второго сезона StarLadder. Раннее прямого приглашения на заключительный этап турнира удостоились финалисты прошедшего ELEAGUE Major в Атланте: датская Astralis и польская Virtus.pro.

Всего в чемпионате примут участие 16 команд, 8 из которых будут определены в ходе online-квалификации. Организаторы планируют выдать еще четыре приглашения. Турнир с призовым фондом 300 тысяч долларов пройдет в начале апреля текущего года в Киеве.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ