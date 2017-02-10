Бразильская SK и шведская NiP приглашены в Киев на SL i-League

Организаторы турнира по Counter-Strike StarLadder i-League Season 3 выдали прямое приглашение на LAN-финал еще двум коллективам. Путевку в Киев получили бразильская SK Gaming и шведская Ninjas in Pyjamas – победитель второго сезона StarLadder. Раннее прямого приглашения на заключительный этап турнира удостоились финалисты прошедшего ELEAGUE Major в Атланте: датская Astralis и польская Virtus.pro.

Всего в чемпионате примут участие 16 команд, 8 из которых будут определены в ходе online-квалификации. Организаторы планируют выдать еще четыре приглашения. Турнир с призовым фондом 300 тысяч долларов пройдет в начале апреля текущего года в Киеве.