Бразильская SG и немецкая mousesports не будут делать замен в весеннее трансферное окно

Бразильский коллектив по Dota 2 SG e-Sports и греческая пятерка немецкой организации mousesports не будут делать замен в весеннее трансферное окно. Южно-американская пятерка сообщила об этом на своей странице в социальной сети. Информация о европейской команде появилась в интервью члена состава Омара "Madara" Дабасаса порталу egamersworld.com.

SG e-Sports является первым коллективом из Бразилии, который принял участие в чемпионатах от Valve. На прошедшем The Kiev Major она вошла в восьмерку сильнейших. Mousesports не смогла пройти стадию 1/8 финала на киевском "мэйджоре", однако заняла второе место на аналогичном турнире в Бостоне в конце прошлого года.