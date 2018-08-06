Боты компании Илона Маска обыграли команду людей

Боты компании OpenAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта для компьютерных игр, со счетом 2:0 победили в шоу-матче команду известных игроков и комментаторов. В состав проигравших вошли Уильям "Blitz" Ли, Остин "Capitalist" Уолш, Иоаннис "Fogged" Лукас, Бэнь "Merlini" У и Дэвид "MoonMeander" Тан. Обе карты прошли под диктовку искусственного интеллекта.

Напомним, компания OpenAI, одним из основателей которой является бизнесмен Илон Маск, показала самообучающегося бота на последнем чемпионате мира – The International 2017. В рамках презентации в формате 1 на 1 были переиграны такие известные игроки как Данил "Dendi" Ишутин, Артур "Arteezy" Бабаев и Пер Андерс "Pajkatt" Олсен Лилль.

Представители компании тогда сообщили, что намерены создать полноценную команду из пяти ботов к The International 2018.