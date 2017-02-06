09:40 6 февраля | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

B)ears и Team Liquid вышли в плей-офф европейской квалификации DAC 2017

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Команды B)ears и Team Liquid гарантировали себе выход в плей-офф европейской квалификации к Dota 2 Asia Championships 2017. Коллективы возглавляют турнирные таблицы своих групп, одержав победы в двух первых турах. Всего в соревновании принимают участие восемь команд, разделенные на две группы.

Стадия на вылет, куда попадут еще по одной команде из каждой группы, стартует 11 февраля и пройдет по системе double-elimination. Победитель квалификации получит право выступить на LAN-финале в Шанхае в конце марта. Ранее прямых приглашений на турнир удостоились китайские Newbee и Wings Gaming, американская Evil Geniuses, а также европейская OG.

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Материалы REN-TV

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