Astralis и Fnatic вышли в плей-офф IEM в Сиднее

Датская Astralis взяла верх над mousesports в полуфинальном матче верхней сетки группы В на Intel Extreme Masters XIII – Sydney. В параллельной встрече шведская Fnatic переиграла французскую G2 Esports. Победившие команды гарантировали себе участие в плей-офф турнира.

Они встретятся в гранд-финале группового этапа, чтобы определить кто начнет стадию на вылет сразу с полуфинала. Еще одно место в плей-офф от этой группы разыграют G2 Esports, mousesports, NRG Esports и MVP PK. IEM Sydney проходит с 1 по 6 мая в Австралии. Призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов.

Сидней (Австралия)

Intel Extreme Masters XIII – Sydney

Групповой этап

Группа B

Верхняя сетка

Полуфинал

mousesports – Astralis – 0:2 (9:16 @ Inferno, 5:16 @ Nuke)

G2 Esports – Fnatic – 1:2 (16:12 @ Dust2, 7:16 @ Mirage, 14:16 @ Overpass)