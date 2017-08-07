Артур "Arteezy" Бабаев третьим в мире набрал более 10 тысяч очков личного рейтинга

Натурализованный канадец Артур "Arteezy" Бабаев из американской Evil Geniuses стал третьим игроком по Dota 2 в мире, которому покорилась отметка 10 тысяч Solo MMR (рейтинга подбора одиночных игр). Данный показатель оценивает личный уровень игры. В последнем публичном матче 21-летний уроженец Узбекистана заработал 50 MMR и достиг итоговой отметки 10 010 MMR. Одним из его соперников стал игрок американской Digital Chaos Санг Дон "Forev" Ли.

Одноклубник последнего – филиппинец Эйбед "Abed" Юсоп первым в мире достиг показателя 10 тысяч MMR. Планка покорилась ему 25 июня. Позже малайзиец Чжэн "MidOne" Йек Най из Team Secret также пополнил клуб "10 тысяч" 8 июля.