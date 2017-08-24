Артур "Arteezy" Бабаев: "Если бы у меня была девушка, я бы вообще не стримил"

Натурализованный канадец Артур "Arteezy" Бабаев ответил на вопросы форума reddit.com о мотивации, личной жизни и стрим-трансляциях своих публичных игр. 21-летний игрок американской Evil Geniuses сообщил, что чувствует себя одиноким, поэтому уделяет так много времени стримам. Канал Бабаева на платформе Twitch является одним из самых популярных в разделе Dota 2.

– Что меня мотивирует так много стримить? Я часто чувствую себя одиноким, – отметил "Arteezy". – Честно, если бы у меня была девушка, я бы вообще не стримил. Иногда я просто хочу отвлечься и поиграть себе в удовольствие. Это отвлекает меня от соревнований. Я просто включаю стрим и дурачусь.