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Артур "Arteezy" Бабаев: "Если бы у меня была девушка, я бы вообще не стримил"

Артур "Arteezy" Бабаев.
Артур "Arteezy" Бабаев.

Натурализованный канадец Артур "Arteezy" Бабаев ответил на вопросы форума reddit.com о мотивации, личной жизни и стрим-трансляциях своих публичных игр. 21-летний игрок американской Evil Geniuses сообщил, что чувствует себя одиноким, поэтому уделяет так много времени стримам. Канал Бабаева на платформе Twitch является одним из самых популярных в разделе Dota 2.

– Что меня мотивирует так много стримить? Я часто чувствую себя одиноким, – отметил "Arteezy". – Честно, если бы у меня была девушка, я бы вообще не стримил. Иногда я просто хочу отвлечься и поиграть себе в удовольствие. Это отвлекает меня от соревнований. Я просто включаю стрим и дурачусь.

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