Артем "Fng" Баршак: "Возможно, Na'Vi позовут меня в новый состав"

Бывший капитан Vega Squadron Артем "Fng" Баршак подчеркнул, что перемены в составе Natus Vincere в первую очередь продиктованы желанием выстроить новую команду вокруг оставшихся спортсменов - Даниила "Dendi" Ишутина и Виктора "General" Нигрини. По мнению Баршака, "рожденные побеждать" вполне могут обратить свой взгляд на европейскую сцену, не выбирая игроков из СНГ-команд. FNG также не исключил возможность своего перехода в состав Natus Vincere.

- Решаффл в Na'Vi? Я думаю, все понимают, что все дико зависит от желаний менеджмента, - цитирует Fng Cybersport.ru. - Можно сделать, как Virtus.pro, – набрать людей, которых хочет капитан, и от этого строить состав. В Na`Vi, я думаю, так и произошло. Они взяли точку в виде Dendi и GeneRaL'а и от этого будут строить состав. А почему это именно Dendi и GeneRaL, а не SoNNeikO, надо спрашивать у самих Na`Vi или у людей, которые находились в команде. В анонсе они говорили, что вполне могут взять к себе европейских игроков, не удивлюсь, если они уже и не смотрят в сторону СНГ. Они могут никого не разваливать, а просто найдут отдельных игроков. Natus Vincere уже не являются большим авторитетом.

Пойду ли я в Na'Vi, если позовут? Я общался с ними. Я узнал, что они хотят, как они все это видят, и рассказал, как я это все вижу. На этом наше общение пока закончилось. Они просматривают все варианты и потом, возможно, свяжутся со мной.