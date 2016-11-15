Артем "Fng" Баршак: "В Vega решили заменить меня на более сильного игрока"

Бывший капитан Vega Squadron Артем "Fng" Баршак отметил, что его бывший партнер по команде Ростислав "fn" Лозовой является очень трудным человеком. Fng отметил, что решаффл в составе Vega был продиктован желанием руководства избавиться от конфликтов внутри команды, а самого Fng заменили на более сильного игрока. Отметим, что пока российская кибеспортивная организация не объявила имена тех, кто заменит в составе коллектива Iceberg'a и Fng.



– У нас были проблемы в команде и стоял вопрос: кто как с кем хотел играть. Iceberg такой человек, что если ему с кем-то трудно играть, то он не сможет с ними играть, – сказал Баршак. – Были конфронтации в команде, и из-за этого убрали Богдана. Меня поменяли на более сильного игрока.



Ростислав "fn" Лозовой? Да, он, действительно, трудный человек, но при этом в игре он, как и все, хочет побеждать. И с этим уже можно работать. Есть игроки, которые играют только ради зарплаты или просто ради того, чтобы играть на определенном уровне.

Но когда человек ставит себе цель выигрывать каждую игру и постоянно развиваться, у него большой задел. И пусть даже сейчас Ростислав, может, не самый лучший тиммейт или не самый лучший игрок, но со временем он вполне может им стать.