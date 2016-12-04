Ариф "MSS" Анвар: "На третьей карте наш Invoker постоянно умирал"

Игрок Team NP Ариф "MSS" Анвар подчеркнул, что третья игра против MVP Phoenix на The Boston Major сложилась крайне непросто. По словам MSS, он не понял, что конкретно произошло на третьей карте, и остался удивлен тем, что им все же удалось победить. Напомним, что встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу канадцев из Team NP.

– Первая игра получилась легкой, – рассказал в интервью PGL MSS. – Мы одержали победу еще на стадии драфта. Во второй игре мы попробовали повторить, но соперник был готов к этому. На третьей игре... Я не знаю, как это назвать. Происходило что-то странное. Наш Invoker постоянно умирал. Однако в конце концов нам удалось победить, несмотря ни на что, что удивительно.