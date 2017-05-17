13:00 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

"Анжи" подпишет сильнейшую команду Дагестана по Dota 2

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В Дагестане завершился турнир по Dota 2 среди местных команд, организатором которого выступило киберспортивное отделение футбольного клуба "Анжи". Главным призом в чемпионате являлось право представлять второй состав "Кибер Анжи" в данной дисциплине. Победителем турнира стал коллектив Melancholy, победивший в плей-офф с сухим счетом во всех матчах.

Всего на чемпионате выступили 16 сильнейших команд региона. Ранее менеджер "Кибер Анжи" сообщил, что организация даст возможность игрокам из Дагестана пройти просмотр в основной состав.

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