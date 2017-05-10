01:55 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

"Анжи" наберет состав по Dota 2 из дагестанских игроков

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Представители киберспортивного подразделения футбольного клуба "Анжи" анонсировали турнир по Dota 2, участие в котором смогут принять только игроки из Дагестана. Приз за первое место – право представлять второй состав "Анжи" по Dota 2. Групповая стадия стартует 12 мая. LAN-финал пройдет 16 мая в Махачкале.

Напомним, что "Анжи" сообщил об открытии киберспортивного подразделения в начале марта текущего года. Капитаном "Кибер Анжи" является украинский игроки Александр "XBOCT" Дашкевич – чемпион мира 2011 года в составе Natus Vincere.

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