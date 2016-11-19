20:19 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Антон "Sneg1" Черепенников: "Реплей игры Virtus.Pro досматривал без звука – это невозможно слушать"

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Руководитель проекта Virtus.Pro Антон "Sneg1" Черепенников раскритиковал работу студии Starladder на The Summit 6. Он подчеркнул, что ему пришлось выключить звук при просмотре реплея. Напомним, Virtus.Pro вышла в гранд-финал турнира.

"Я никогда не вмешивался в разборки Dota-кастеров. Пишу как зритель. Включил реплей игры VP... Досматривал без звука, это невозможно слушать. Про кастеров – это не значит, что рухаб прекрасен. Им еще много над чем работать. Но эти визжащие бройлерные парни реально сломали мои уши", – написал на своей странице в твиттере Sneg1.

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