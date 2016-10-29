Антон "Sneg1" Черепенников: "Не хотел брать RAMZES'a в Virtus.Pro из-за возраста, но Solo меня переубедил"

Руководитель проекта Virtus.Pro Антон "Sneg1" Черепенников подчеркнул, что при формировании состава по Dota 2 ориентировался на игроков старше двадцати лет. Как отметил "Sneg1", он не собирался приглашать в команду 16-летнего Романа "RAMZES666" Кушнарева, однако Алексей "Solo" Березин переубедил его.



– Я хотел изменить подход к тренировкам и сделать все по-серьезному, как в спорте, отдавал предпочтение игрокам старше 20 лет, – приводит Cybersport.ru слова Sneg1'a. – "Что делать с хардлейнером?" – этот вопрос я слышал весь август, и после долгих обсуждений мы решили взять ХВОСТ'a. Вроде собрали Solo, No[o]ne, Lil, God, XBOCT. Что-то смущало, но решили так.

Когда эта новость появилась в твиттере, я увидел много критики от комьюнити. Хотя я и запретил NS, Koz'e и всем в офисе мне советовать игроков в состав и решил никого не слушать, в постах болельщиков было много боли, а вопрос с ролями не давал покоя всем, в том числе Алексею (Solo). Так появилась идея с RAMZES'ом. Когда я узнал про возраст игрока, я даже слушать не стал, но, опять же, Solo и команда убедили, что это правильный выбор.