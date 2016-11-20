Антон "Sneg1" Черепенников: "На The Summit 6 комментирование в стиле Акын: что вижу – то сочиняю"

Руководитель проекта Virtus.Pro Антон "Sneg1" Черепенников подчеркнул, его критика в твиттере касалась не только студии Starladder. Черепенников отметил, что по его мнению комментаторы турнира The Summit 6 не готовились к трансляциям.

– Про трансляцию. У меня 2 400 MMR, я слушаю комментаторов в надежде, что мне объяснят, что происходит на карте, почему топ игроки покупают такие-то предметы, что происходит в массовой драке, но вместо этого я слышу "УУУ", "АААА" и прочие нечленораздельные звуки, – написал в своем блоге Sneg1. – Их я и сам могу издавать, а вот перематывать трансляцию потом в записи, чтобы понять тот или иной момент, напрягает. В итоге получается комментирование в стиле Акын: что вижу – то сочиняю. Неужели сложно готовиться к трансляциям, если вы хотите называться профессионалами? Что действительно было ужасно, так это "сам шучу, сам смеюсь". Парни, вы сами себя послушайте в записи. Мне 33 года, и поверьте: на трансляции приходят не так уж и мало людей моего возраста. Слушать ваш гогот, ну честно, совсем не комильфо. Говорю вам честно, ни разу не было даже намека на смешно, а вот раздражения – хоть отбавляй.

P.S. Это относится не только к конкретным комментаторам на этой трансляции. Это стоит прочитать многим кастерам в СНГ всех студий: вдруг про них тут тоже есть какой-нибудь пункт.