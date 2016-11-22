20:55 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Антон "Sneg1" Черепенников: "CaspeRRR, ты действительно думаешь, что я не знаю всех ваших подковерных разборок?"

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Руководитель проекта Virtus.pro Антон "Sneg1" Черепенников прокомментировал высказывания Романа "CaspeRRR" Лепехина о критике отечественных стримеров и комментаторов. По словам Черепенникова, CaspeRRR не прав в своих суждениях о том, что Sneg1 является некомпетентным человеком.

– Я написал, что попытаюсь задать вопросы людей, которым за 30, а не лично как владелец студий и команд, – написал на своей странице "ВКонтакте" Черепенников. – Откуда мне знать про то, что Мила – девушка Сайлента, с которым я общался чуть ли не каждый день, когда мы собирали команды? Откуда мне знать про Доту, когда у меня в стиме 4500 часов? Откуда мне знать Виктора Волкова, который вел финал Эпицентра, на котором я был все дни? Откуда мне знать про BTS и сам турнир Саммит, с владельцами которых я общался? Или откуда у меня все зарплатные ведомости Рухаба и СЛТВ на столе, чтобы понять, почему Роман Лепехин ушел из Рухаба? Роман, ты действительно думаешь, что я не знаю всех ваших подковерных разборок?

Дополнительная информация

https://vk.com/esportspatrol?w=wall-133519602_1885

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КОММЕНТАРИИ (4)
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kokkk3

пытаются раскрутить и затащить на свой сайт этих недоделков

21:32

marsey

не понимаю, зачем СЭ печатает хамские выпадки двоих кренделей в адрес друг друга? :) неужели это достойно уровня "ведущего спортивного издания"?

21:20

King's Bounty IIII

нах кибершпорт

21:18

ladafan

да пошли вы оба козе в тр.....

21:01

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