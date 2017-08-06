Антон Черепенников: "Очень доволен результатом Virtus.pro в группе на The International 2017"

Совладелец киберспортивного холдинга ESforce, в который входит команда Virtus.pro, Антон Черепенников подчеркнул, что он доволен выступлением "медведей" на групповом этапе The International 2017. Он отметил, что игроки нервничают, но это нормально. Состав российской организации по Dota 2 занял третье место в группе В и вышел в верхнюю сетку плей-офф. В первом раунде коллектив встретится с китайской LGD Gaming.

Седьмой чемпионат мира по Dota 2 проходит в "Ки-арена" в Сиэтле. Призовой фонд The International 2017 составляет 23,2 миллиона долларов, что является рекордным показателем для компьютерного спорта.

"Лично я очень доволен результатом в группах, парни немного нервничают, но а как еще на таком турнире", – написал на своей странице в Твиттере Черепенников.