Анонсированы европейские квалификации ESL One Getting

На квалификациях ESL One Getting в европейском регионе сыграют сразу четыре представителя СНГ, сообщает JoinDota. Сетка турнира распорядилась таким образом, что СНГ-коллективы сыграют в 1/8 финала между собой – Fantastic Five встретится с Vega Squadron, а Virtus.Pro – c DX. В других матчах сразятся Prodota Gaming и BrooDMotherS, и Ad Finem с Sanguine Sharks.



Четыре команды начинают свой путь на отборочных с четвертьфиналов – Team Liquid, Escape Gaming, The Imperial и OG. Матчи будут проходить с 31 октября по 6 ноября. Общий призовой фонд турнира составит 250 тысяч долларов, соревнования пройдут в Малайзии в начале января 2017 года.