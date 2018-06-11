Анонсирован формат проведения The International 2018

На официальном сайте Dota 2 опубликованы подробности проведения предстоящего The International 2018. На чемпионате мира, который пройдет с 15 по 25 мая в Ванкувере, примут участие 18 команд. По результатам сезонного рейтинга Dota Pro Circuit восемь коллективов получили прямые приглашения.

Оставшиеся десять участников определятся по результатам региональных квалификаций. В Северной Америке будет разыграно три квоты, по две – в Китае и Юго-Восточной Азии, по одной – в СНГ, Европе и Южной Америке.

18 команд посеют в две группы, где команды сыграют друг с другом по круговой системе. Один участник из каждой группы, набравший наименьшее количество баллов, покинет турнир. Оставшиеся 16 коллективов пройдут в плей-офф с сеткой формата double-elimination.