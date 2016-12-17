Анонсирован Dota 2 Asia Championships 2017

Perfect World и MarsTV анонсировали турнир Dota 2 Asia Championships 2017. Соревнование пройдет в Шанхае весной предстоящего года перед "мейджором" в Киеве. Подробности о формате проведения мероприятия, призовом фонде и участниках пока не сообщаются. Прошлый Asia Championships проходил зимой 2015 года. Тогда призовой фонд в размере трех миллионов долларов разыграли 16 команд. Действующим чемпионом является Evil Geniuses.