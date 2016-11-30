Андрей "Mag" Чипенко: "Пока игру координирует SoNNeikO"

Игрок команды Vega Squdron Андрей "Mag" Чипенко подчеркнул, что в данный момент обязанности капитана в коллективе выполняет новичок – Акбар "SoNNeikO" Бутаев. По словам Mag'a, тренироваться вместе новый состав Vega начал еще до официального анонса решаффла.

– Пока больше всего старается координировать Акбар, – сказал Чипенко. – В таком составе мы начали тренироваться после DreamLeague. Анонс же состоялся позже из-за разных формальностей, которые необходимо было утрясти. Когда мы играли с Артемом, то он брал на себя процентов 80 координации. Сейчас происходит так, что каждый вносит свою лепту, хотя главным координатором и является Акбар.

Что же касается драфтов, то мы пока не определились. Я пробовал пикать, садился на пики Семен, пробовал Акбар. Смотрим, у кого получится лучше. Взять тех же Virtus.pro. Изначально пикал Леха (Solo), а потом начал пикать RAMZES666. Просто со временем должно выработаться общее видение драфтов. Мы пока не определились окончательно, но проблемы как таковой тоже нет.