21:15 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Андрей "Mag" Чипенко: "Основной конфликт в Na'Vi был связан с Ditya Ra"

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Игрок команды Vega Squdron Андрей "Mag" Чипенко подчеркнул, что команда Natus Vincere будет набирать игроков не из СНГ, а из Европы. По словам Mag'a, основной конфликт в команде был связан с керри коллектива – Ditya Ra.

– Ну, из того, что я знаю, у них были разные конфликты в команде, – сказал Чипенко. – Na'Vi могли построить новый состав вокруг SoNNeikO, так как они с Ditya Ra хорошие друзья. Все знают, что в команде основный конфликт был с Ditya Ra, на него наседали отдельные личности, из-за чего были проблемы. Но тому же Акбару было со всеми приятно играть.

Просто когда такая атмосфера в команде – это ни к чему хорошему не приводит. Возможно, Акбару предложили остаться, но он, наверное, не захотел, ведь люди сами разрушили свою команду. Они ж действительно играли хорошо. Они показывали хорошие результаты. Правильно ли они сделали, что стали строить команду вокруг Dendi, покажет время.

Интересно, что они не особо торопятся с решением. В СНГ уже сейчас заканчивается решафл, и я не вижу для них вариантов кого-то взять. Все идет к тому, что у них будет европейский состав. Просто посмотрите – мы уже собрали состав, Team Empire почти тоже, скоро новая команда будет у DkPhobos, и там интересный состав. Virtus.pro G2A вне зависимости от выступления на "мейджоре" не будут ничего менять, потому что в целом у них все круто.

И возникает вопрос: кого же Na'Vi смогут себе взять? Молодых и перспективных у нас нет. Поэтому все сводится к тому, что после "мейджора" они будут пытаться позвать европейских игроков.

Дополнительная информация

http://www.cybersport.ru/news/mag-na-strime-postoyanno-vidish-chto-kogo-to-gnobyat

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shu111

Кто все эти люди, зачем это? Поколение тины.

21:30

kyM

Та...

21:30

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