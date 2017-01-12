Андрей "Ghostik" Кадык: "У меня возросли амбиции, ведь меня называли одним из лучших хардлайнеров в СНГ"

Оффлейнер российской Team Empire Андрей "Ghostik" Кадык подчеркнул в интервью cybersport.ru, что после The International 2016 руководство его бывшей команды Team Spirit готово строить состав вокруг него. Однако, по словам киберспортсмена, этого сделать не получилось.

– Какие варианты продолжения карьеры были после The International 2016? - вопрос Кадыку.

– Был вариант, что вокруг меня построят новый состав Team Spirit. Я его рассматривал: у меня были хорошие отношения с организацией, они возлагали на меня большие надежды и готовы были предоставить все, что надо для формирования состава. Например, Goblak должен был стать тренером. Но нам не удалось собрать коллектив, который соответствовал бы моему видению и видению менеджмента. Брать ребят из паблика и учить я не хотел. Хотелось добиться результатов. У меня возросли амбиции, ведь меня называли одним из лучших хардлайнеров в СНГ. Это сильно повлияло на меня. Меня позвали играть в Fantastic Five вместо Павла "9pasha" Хвастунова. Я поиграл с ребятами пару дней, и тут меня позвали в Team Empire. В F5 у нас все получалось с переменным успехом, но я чувствовал, что делаю шаг назад. Нужно двигаться вперед, и поэтому я выбрал Empire. Я упустил шанс поиграть в команде еще весной в составе с Романом "RAMZES666" Кушнаревым. Поэтому пошел туда, не раздумывая.